Препарат «Мефлохин» показал положительную динамику при лечении COVID-19

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику при лечении большинства пациентов с коронавирусной инфекцией, находившихся в средне-тяжелом состоянии.

В опубликованном на сайте агентства заявлении сказано, что в исследованиях участвуют четыре научно-клинических центра ФМБА России. Они оценивали показатели проводимой терапии и срок выздоровления клинического выздоровления больных по результатам компьютерной томографии.

«Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани… Установлена элиминация (вымирание — прим.ред.) вирусной РНК, по результатам ПЦР, на 5-7 сутки», — говорится в сообщении.

Достоверные данные о применении препарата будут известны до 20 мая.

В первой декаде апреля специалисты ФМБА и Минобороны заявили о том, что «Мефлохин» способен полностью блокировать развитие вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в клеточной культуре.