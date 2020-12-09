Препарат медиков Ставрополья подавил активность коронавируса

Препарат действует следующим образом. Он добавляет к РНК вируса еще одну цепь, которая нарушает ее работу. Как пояснили специалисты, РНК важно оставаться одноцепочечной иначе часть клетка не может ее распознать. Этот метод называется «антисмысловая терапия».

Такой способ используют в онкологии. Там специально выращенные частицы — олигонуклеотиды, вмешиваются в участки РНК и занимают места участка, вызывающего мутирующий рост клеток.

Препараты такого же типа разработали во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, которую также вызывал коронавирус. Но тогда препараты оказались очень токсичными и вред от них был больше, чем от заболевания.

Пятигорские специалисты снизили этот показатель в несколько раз. Кроме того они улучшили механизм доставки препарата к клеткам. В перспективе из их разработки может получиться эффективное лекарство от коронавируса.