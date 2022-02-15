Препарат для сверхточного уничтожения рака намерены создать в России

Препарат для сверхточного уничтожения рака планирует создать государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Это следует из размещенных на сайте закупок госкорпорации материалов.

Как отметило РИА «Новости», имеется в виду радиофармацевтический препарат на основе моноклональных антител с изотопом торий-227. Он предназначен для прицельного лечения злокачественных опухолей предстательной железы. Это злокачественное заболевание является одним из самых распространенных среди таких болезней у мужчин.

Изотоп торий-227 имеет большую относительную эффективность «ликвидации» раковых клеток. Также торий-227 при радиоактивном распаде образуется дочерний радионуклид радий-223. Последний избирательно накапливается в костях, а также, уничтожая метастазы, обеспечивает дополнительный лечебный эффект.

Конкурс организован одним из предприятий госкорпорации — «Всерегиональным объединением „Изотоп“». Работы по созданию и проведению испытаний на лабораторных животных, как ожидается, проведут уже в этом году.

Дети, в том числе с онкозаболеваниями, легче переносят ковид по сравнению со взрослыми. Специалисты проводили исследование с апреля 2020-го по октябрь 2021 года. В ходе исследования медики наблюдали за состоянием здоровья 276 пациентов, из которых 89 человек были с гемобластозами, опухолями и другими заболеваниями. Анализ полученных данных показал, что у иммунокомпрометированных детей COVID-19 проходит в бессимптомной или легкой форме.