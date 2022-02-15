Препарат для сверхточного уничтожения рака намерены создать в России
«Росатом» намерен создать препарат для сверхточного уничтожения рака
Препарат для сверхточного уничтожения рака планирует создать государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Это следует из размещенных на сайте закупок госкорпорации материалов.
Как отметило РИА «Новости», имеется в виду радиофармацевтический препарат на основе моноклональных антител с изотопом торий-227. Он предназначен для прицельного лечения злокачественных опухолей предстательной железы. Это злокачественное заболевание является одним из самых распространенных среди таких болезней у мужчин.
Изотоп торий-227 имеет большую относительную эффективность «ликвидации» раковых клеток. Также торий-227 при радиоактивном распаде образуется дочерний радионуклид радий-223. Последний избирательно накапливается в костях, а также, уничтожая метастазы, обеспечивает дополнительный лечебный эффект.
Конкурс организован одним из предприятий госкорпорации — «Всерегиональным объединением „Изотоп“». Работы по созданию и проведению испытаний на лабораторных животных, как ожидается, проведут уже в этом году.
Дети, в том числе с онкозаболеваниями, легче переносят ковид по сравнению со взрослыми. Специалисты проводили исследование с апреля 2020-го по октябрь 2021 года. В ходе исследования медики наблюдали за состоянием здоровья 276 пациентов, из которых 89 человек были с гемобластозами, опухолями и другими заболеваниями. Анализ полученных данных показал, что у иммунокомпрометированных детей COVID-19 проходит в бессимптомной или легкой форме.