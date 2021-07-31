Препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 разработали в России

Российские ученые создали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу. Его назвали «Корона-скин-тест» Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Галина Сысоева в эфире «России 24».

Она подчеркнула, что разработка препарата позволит компенсировать специфический диагностикум по коронавирусу, который пока отсутствует. При этом «Корона-скин-тест» не сможет оценить уровень антител, а будет определять другие защитные реакции иммунитета. А именно — наличие специфического клеточного иммунного ответа, когда в организме начинают появляться особые Т-лимфоциты. Они дадут отпор при столкновении с коронавирусом.

Старший научный сотрудник Института медицинской биотехнологии филиала «Вектора» Анастасия Воропаева уточнила, что ученые приступили к исследованиям на животных. Их уже провели исследование влияния препарата на самцах.

«Мы проверили влияние „Корона-скин-теста“ на самцах и получили, что результаты не отличаются от контроля. Нам нужно сейчас отсмотреть препараты самок — тогда уже сможем сказать, обладает ли „Корона-Скин-Тест“ мутагенностью или нет», — отметила Воропаева.

До завершения всех испытаний еще далеко, Планируется, что препарат зарегистрируют не раньше чем через полгода. Если испытания пройдут удачно, «Корона-скин-тест» станет первой тест-системой, которая сможет определить наличие клеточного иммунитета к коронавирусу.