«Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях», — рассказал Гинцбург.

По его словам, лекарственный препарат создан на основе антител, поэтому его нужно вводить в кровоток. Создать другие форматы лекарства невозможно. При создании его используют моноклональные антитела, которые фактически служат защитой от вируса и находятся в плазме переболевших. Однако для нового лекарственного средства их будут получать при помощи генной инженерии и в концентрированном виде.

Ранее Гинцбург заявил, что в России может появиться несколько препаратов для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител. Он надеется, что лекарство удастся зарегистрировать через год. Осенью начнутся испытания на людях.

Еще один препарат для лечения больных COVID-19 разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство. Руководитель агентства Вероника Скворцова сообщила, что клинические испытания начнутся до 2021 года.