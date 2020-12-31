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    31 декабря 2020, 12:02

    Препарат для лечения COVID-19 на основе антител будут использовать только в больницах — Гинцбург

    Екатерина Шамина

    Препарат для лечения COVID-19 на основе антител не будут продавать в аптеках. Об этом РИА «Новости» сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
    Препарат для лечения COVID-19 на основе антител будут использовать только в больницах — Гинцбург

    «Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях», — рассказал Гинцбург.

    По его словам, лекарственный препарат создан на основе антител, поэтому его нужно вводить в кровоток. Создать другие форматы лекарства невозможно. При создании его используют моноклональные антитела, которые фактически служат защитой от вируса и находятся в плазме переболевших. Однако для нового лекарственного средства их будут получать при помощи генной инженерии и в концентрированном виде.

    Ранее Гинцбург заявил, что в России может появиться несколько препаратов для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител. Он надеется, что лекарство удастся зарегистрировать через год. Осенью начнутся испытания на людях.

    Еще один препарат для лечения больных COVID-19 разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство. Руководитель агентства Вероника Скворцова сообщила, что клинические испытания начнутся до 2021 года.