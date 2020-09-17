Препарат для амбулаторного лечения COVID-19 поступит в аптеки 21 сентября

Препарат для амбулаторного лечения COVID-19 «Арепливир», разработанный на базе саранского «Биохимика», поступит с понедельника, 21 сентября, в российские аптеки. Об этом сообщил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.

«Препарат „Арепливир“ стал доступен для продажи в аптеках. С понедельника препарат будет в аптеках в большинстве регионов, в том числе в интернет-аптеках», — отметил Белый. Его слова приводит РИА «Новости».

Это третий препарат от коронавируса нового типа в России, который одобрило Министерство здравоохранения страны. «Фавипиравир» получил лицензию в июле, а «Авифавир» и «Арепливир» — получили в мае и июне соответственно. Все три препарата зарегистрированы временно — до 1 января 2021 года.

Сегодня Минздрав разрешил использовать амбулаторно применение двух отечественных препаратов от СОVID-19 с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Ранее его могли применять только в стационарах.

Ранее сообщалось, что женщин-добровольцев, принимающих участие в пострегистрационных испытаниях вакцины «Спутник V», призвали не беременеть во время исследования, а также не кормить ребенка грудью.