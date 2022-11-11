Эксклюзив 11 ноября 2022, 19:45 Премию правительства России в области качества вручили в Москве

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Лауреатов премии правительства РФ в области качества 2021 года наградили в Москве. Единственной столичной медицинской организацией, получившей престижную награду, стала детокс-клиника «Кивач». Путь к победе занял два года, рассказала генеральный директор клиники Александра Улич.

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Звание лауреата премии российского правительства в области качества присуждается предприятиям за значительные результаты в области качества оказания услуг, а также внедрение высокоэффективных методов управления внутренними процессами.

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Распоряжение о присуждении награды подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В церемонии вручения принял участие вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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Престижную премию уже пытались получить более 4000 организаций, но не все претенденты выдержали проверки на протяжении двух лет. Звание лауреата присудили 11 российским предприятиям.

Премия правительства РФ в области качества — одна из самых важных наград для любой организации. В Москве ее вручили лучшим из лучших. Среди них — детокс-клиника «Кивач», ставшая единственной медицинской организацией, которая удостоилась премии.

Клинику отличают передовые технологии и качественный сервис. За 26 лет работы здесь прошли лечение и восстановление десятки тысяч пациентов. К каждому медики нашли индивидуальный подход. По мнению экспертов, именно это выгодно отличает «Кивач» от других медицинских организаций.

«Это очень приятно, для нас это первая награда такого высокого уровня, мы к ней очень долго шли, два года. Мы были просто счастливы», — отметила генеральный директор клиники «Кивач» Александра Улич.

По словам гендиректора, в клинике разработали уникальную технологию детокса, которая позволяет снизить биологический возраст и сохранить молодость.