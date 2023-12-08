Здоровье 08 декабря 2023, 12:44 Премии врачам и тысяча рублей на еду. Псковская область примет меры против абортов Псковский губернатор Ведерников предложил поощрять отговоривших от аборта врачей РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Псковской области введут комплексные меры для снижения количества абортов. Губернатор Михаил Ведерников предложил парламенту ввести премирование врачей, которые отговорили женщину от процедуры, и компенсировать малоимущим беременным часть расходов на еду. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Количество абортов и без дополнительных мер постепенно сокращалось, заявил глава региона. Если в 2020 году сделали 2,7 тысячи таких процедур, то через два года почти вдвое меньше — 1,5 тысячи. Ведерников заявил, что, несмотря на это, прерывали каждую пятую беременность.

Реклама

«Вместе с тем одними запретами ничего не добиться, нужен комплексный подход. Поэтому внес на рассмотрение депутатов областного собрания несколько предложений», — заявил он.

Губернатор внес законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, а именно убеждения, уговоров, обмана и подкупа. В проекте отдельно указали, что информирование о медицинских показаниях к аборту не станут считать склонением к нему.

Ведерников предложил поощрять медиков, которые убедили женщину отказаться от процедуры, и ввести новые меры поддержки малообеспеченных беременных и кормящих женщин — платить по одной и 1,5 тысячи рублей за питание каждый месяц.

Склонение к аборту запретили в Тверской области. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность и приравнять уговоры прервать беременность к убийству.