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    07 апреля 2021, 17:59

    Премьер Баварии сообщил, что регион готов купить 2,5 млн доз «Спутника V»

    Полина Петрова

    Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер сообщил, что регион готов приобрести 2,5 миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V», написал сайт kp.ru.

    Премьер Баварии сообщил, что регион готов купить 2,5 млн доз «Спутника V»

    Местные власти уже подписали предварительный контракт с баварской фирмой на поставку препарата.

    «Мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене. Речь идет о поставках „Спутника“», — подчеркнул премьер.

    Он пояснил, что, если российский препарат зарегистрируют в Евросоюзе, Бавария сможет получить дополнительные дозы.