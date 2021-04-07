Премьер Баварии сообщил, что регион готов купить 2,5 млн доз «Спутника V»

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер сообщил, что регион готов приобрести 2,5 миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V», написал сайт kp.ru.

Местные власти уже подписали предварительный контракт с баварской фирмой на поставку препарата.

«Мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене. Речь идет о поставках „Спутника“», — подчеркнул премьер.

Он пояснил, что, если российский препарат зарегистрируют в Евросоюзе, Бавария сможет получить дополнительные дозы.