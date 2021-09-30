Преимущества вегетарианства озвучили в Роспотребнадзоре

Представители Роспотребнадзора рассказали, что у вегетарианцев реже развивается сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, желчекаменная болезнь и другие заболевания. Люди, не употребляющие в пищу мясо, меньше страдают от недугов, основную роль в которых играет избыточное поступление продуктов животного происхождения. Об этом написала «Парламентская газета».

Большинство вегетарианцев являются приверженцами здорового образа жизни. Они не употребляют табак и алкоголь и много двигаются.

«Во многом это причина того, что вегетарианцы в среднем обладают более крепким здоровьем, поэтому ошибочно предполагать, что это заслуга только соблюдения определенного рациона питания», — подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на положительные стороны, есть в пищевых ограничениях и некоторые недостатки. Например, при вегетарианстве возможен дефицит витаминов В12, D и микроэлементов — кальция, цинка, железа, фосфора, йода, селена. Также существует риск развития дефицита холестерина, который необходим для нормальной работы нервной системы.