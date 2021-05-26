Круги под глазами назвали предвестниками болезней

Появление синяков под глазами не всегда говорит об усталости и недосыпе. Иногда потемнения могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, предупредила врач-иммунолог и гематолог Ксения Бочарова.

По словам медика, синяки под глазами могут быть признаком развития гипоксии — кислородного голодания.

«Чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнения причины появления синяков под глазами», — пояснила Бочарова «Пятому каналу».

Она добавила, что кожа в области глаз очень тонкая, и с возрастом ее толщина уменьшается. В итоге становятся видны мелкие сосуды, расположенные под кожей. При этом врач порекомендовала выяснить первопричину появления синяков.

«Прежде всего обратиться нужно к терапевту и уточнить причину появления кругов под глазами, исключить наиболее частые медицинские проблемы — анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее», — отметила Бочарова.

Если заболеваний нет, то стоит обратить внимание на образ жизни. Избавиться от потемнений поможет ранний отбой, отдых от гаджетов и прогулки под солнцем в течение 30-40 минут в день.