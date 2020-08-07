Представлены способы избавиться от головной боли без таблеток

Например, в борьбе с головной болью может помочь массаж головы и шеи. Он улучшает кровообращение и расслабляет. Благодаря этому спадает головная боль, особенно если она вызвана небольшим спазмом сосудов головного мозга.

Охлаждающий компресс, как и массаж головы, влияет на состояние сосудов головного мозга. Тем самым он уменьшает боль и головокружение. Для компресса нужно намочить полотенце холодной водой или завернуть в него пакет со льдом. С холодным компрессом на голове лучше в течение 15-20 минут полежать, откинувшись на спинку стула.

Боли в голове могут начаться из-за недостатка кислорода. Важно время от времени выходить на улицу и гулять по 10-15 минут, в крайнем случае — открывать окно и проветривать комнату. Это касается тех, кто долго сидит в помещении рядом с большим количеством людей — допустим, в офисе.

Болезненные ощущения в голове могут начаться вследствие обезвоживания и недоедания. Поэтому важно регулярно пить воду, особенно в жаркую погоду. В противном случае можно заполучить еще и тепловой удар. Помимо этого необходимо вовремя есть, между приемами пищи не должно быть слишком больших перерывов.

Зачастую головная боль и приступы мигрени — признаки недосыпания и переутомления. Поэтому в этом случае единственный хороший совет — лечь и поспать. Если нет возможности немного вздремнуть, лучше принять обезболивающее. Также стоит наладить свой режим сна, чтобы приступы головной боли повторялись как можно реже.