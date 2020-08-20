Представлен список льготных лекарств для детей

Льготные лекарства можно получить по специальным рецептурным бланкам. Ими обеспечивают детей до трех лет, ребят до шести лет из многодетных семей и детей-инвалидов.

Юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин добавил, что несовершеннолетние до трех лет получают льготные лекарства, если это предусмотрено территориальной программой ОМС в субъекте РФ. Средства на это выделяются из региональных бюджетов, а не из федерального.

В Москве льготами могут воспользоваться семьи с детьми до трех лет и малыши до шести лет из многодетных семей.

В каждом регионе учрежден свой перечень бесплатных лекарств. На 2020 год базовый перечень бесплатных лекарств для всех категорий льготников и групп заболеваний утвержден по распоряжению правительства. Его могут сократить или расширить.

В столице детям до трех или до шести лет педиатры выписывают в основном средства для лечения анемии, аллергических реакций, простудных и вирусных заболеваний. Среди них:

— препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);

— адсорбирующие кишечные препараты (смекта);

— средства, нормализующие работу ЖКТ: противодиарейные, адсорбенты и другие вещества, способствующие правильному пищеварению (бифидобактерии бифидум);

— группы препаратов для лечения диабета: сахароснижающие, улучшающие чувствительность к инсулину, гипогликемические средства (глипизид, инсулин растворимый);

— витамины D3, B1, B6, B12;

— кальция глюконат;

— аскорбиновая кислота;

— витамин A (ретинол);

— гидроксид железа;

— противогрибковые препараты для местного применения (салициловая кислота);

— противосудорожные, снотворные, седативные средства (фенитоин);

— анксиолитики — препараты для борьбы с нарушениями сна (золпидем, диазепам);

— антигистаминные препараты — средства против аллергии (супрастин, клемастин);

— противовирусные (анаферон, виферон, ацикловир).