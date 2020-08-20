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    20 августа 2020, 14:21

    Представлен список льготных лекарств для детей

    Алена Макаренко

    Некоторые родители могут бесплатно получить ряд лекарственных препаратов для своих детей. Об этом сообщил Life.
    Представлен список льготных лекарств для детей

    Льготные лекарства можно получить по специальным рецептурным бланкам. Ими обеспечивают детей до трех лет, ребят до шести лет из многодетных семей и детей-инвалидов.

    Юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин добавил, что несовершеннолетние до трех лет получают льготные лекарства, если это предусмотрено территориальной программой ОМС в субъекте РФ. Средства на это выделяются из региональных бюджетов, а не из федерального.

    В Москве льготами могут воспользоваться семьи с детьми до трех лет и малыши до шести лет из многодетных семей.

    В каждом регионе учрежден свой перечень бесплатных лекарств. На 2020 год базовый перечень бесплатных лекарств для всех категорий льготников и групп заболеваний утвержден по распоряжению правительства. Его могут сократить или расширить.

    В столице детям до трех или до шести лет педиатры выписывают в основном средства для лечения анемии, аллергических реакций, простудных и вирусных заболеваний. Среди них:

    — препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);

    — адсорбирующие кишечные препараты (смекта);

    — средства, нормализующие работу ЖКТ: противодиарейные, адсорбенты и другие вещества, способствующие правильному пищеварению (бифидобактерии бифидум);

    — группы препаратов для лечения диабета: сахароснижающие, улучшающие чувствительность к инсулину, гипогликемические средства (глипизид, инсулин растворимый);

    — витамины D3, B1, B6, B12;

    — кальция глюконат;

    — аскорбиновая кислота;

    — витамин A (ретинол);

    — гидроксид железа;

    — противогрибковые препараты для местного применения (салициловая кислота);

    — противосудорожные, снотворные, седативные средства (фенитоин);

    — анксиолитики — препараты для борьбы с нарушениями сна (золпидем, диазепам);

    — антигистаминные препараты — средства против аллергии (супрастин, клемастин);

    — противовирусные (анаферон, виферон, ацикловир).

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