Представлен рецепт напитка, облегчающего последствия переедания

Порой трудно контролировать количество съеденного, особенно когда речь идет про блины на Масленицу. Врач-диетолог Анжелика Дюваль поделилась рецептом напитка, который облегчит последствия переедания. Об этом сообщил «Ридус».

Такой напиток можно пить непосредственно во время застолья. Тогда удастся избежать дискомфорта от употребления тяжелой пищи, тяжести в желудке и метеоризма. А еще его рекомендуется выпить утром для восстановления сил и улучшения самочувствия.

На два литра напитка понадобится: две столовые ложки зеленого чая, четыре кружка лимона, шесть кружков апельсина, пять-шесть стебельков свежей мяты с листьями, одна чайная ложка куркумы и шесть горошков черного перца. Сначала заваривается зеленый чай — две столовые ложки на литр воды. Температура воды должны быть приблизительно 80 градусов. В отдельный стакан кладется ложка куркумы и шесть горошин перца, залить их 200 миллилитрами горячей воды и оставить на 10 минут под крышкой. Когда заваренный зеленый чай остынет, надо процедить его, перелить в кувшин, долить процеженную через сито смесь из куркумы и перца. Также нужно добавить столько чистой воды, чтобы в итоге вышло два литра. После этого добавляется лимон, апельсин и перетертые в руках листья мяты.

Разовое переедание не опасно, напомнила диетолог. Даже однократно растянувшийся желудок быстро возвращается к своим исходным размерам. Однако при постоянном переедании наносится вред органам желудочно-кишечного тракта и набирается лишний вес.