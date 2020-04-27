Представители ВОЗ оценили идею создания «иммунных паспортов» для переболевших COVID-19
В ВОЗ прокомментировали идею введения «иммунных паспортов» для тех, кто уже переболел COVID-19. В ведомстве считают это бессмысленным и вредным. А также заявили, что такая мера может существенно усложнить борьбу против вируса. Об этом сообщил «Царьград».
В некоторых странах предлагают ввести «иммунные паспорта» для того, чтобы восстановить нормальную работу экономики. Документ должен удостоверить наличие антител к инфекции.
Представители организации напомнили, что на данный момент нет информации о том, что люди, которые переболели, не могут заразиться коронавирусом снова. Поэтому гарантировать людям отсутствие риска повторного заражения невозможно. Для этого недостаточно данных в настоящее время.
Наличие «паспортов» может спровоцировать владельцев перестать соблюдать необходимую защиту от инфекции. А это существенно усугубит ситуацию с пандемией.