Представители ВОЗ оценили идею создания «иммунных паспортов» для переболевших COVID-19

В некоторых странах предлагают ввести «иммунные паспорта» для того, чтобы восстановить нормальную работу экономики. Документ должен удостоверить наличие антител к инфекции.

Представители организации напомнили, что на данный момент нет информации о том, что люди, которые переболели, не могут заразиться коронавирусом снова. Поэтому гарантировать людям отсутствие риска повторного заражения невозможно. Для этого недостаточно данных в настоящее время.

Наличие «паспортов» может спровоцировать владельцев перестать соблюдать необходимую защиту от инфекции. А это существенно усугубит ситуацию с пандемией.