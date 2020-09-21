Представители ВОЗ одобрили испытание напитка из полыни от COVID-19

Уточняется, что организация одобрила протокол для третьего этапа клинических испытаний этого препарата. Поводом для исследования потенциала трав стала идея президента Мадагаскара Андри Радзуэлина. Глава государства рассказал о традиционном напитке, который изготавливается на основе полыни. Продукт обладает целебным эффектом при лечении малярии. Помимо прочего, напиток стал популярным на континенте. Здесь его стали называть COVID-Organics или CVO.

«Фаза III клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта», — отметили специалисты ВОЗ.

По их словам, если это средство традиционной медицины признают достаточно эффективным, безопасным и соответствующим всем критериям качества, то международная структура даст рекомендацию к его массовому производству на Мадагаскаре.