facebook_pixel
    21 сентября 2020, 13:36

    Представители ВОЗ одобрили испытание напитка из полыни от COVID-19

    Полина Петрова

    Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрили испытание напитка из африканских лекарственных растений против коронавируса, информирует РИА ФАН.
    Представители ВОЗ одобрили испытание напитка из полыни от COVID-19

    Уточняется, что организация одобрила протокол для третьего этапа клинических испытаний этого препарата. Поводом для исследования потенциала трав стала идея президента Мадагаскара Андри Радзуэлина. Глава государства рассказал о традиционном напитке, который изготавливается на основе полыни. Продукт обладает целебным эффектом при лечении малярии. Помимо прочего, напиток стал популярным на континенте. Здесь его стали называть COVID-Organics или CVO.

    «Фаза III клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта», — отметили специалисты ВОЗ.

    По их словам, если это средство традиционной медицины признают достаточно эффективным, безопасным и соответствующим всем критериям качества, то международная структура даст рекомендацию к его массовому производству на Мадагаскаре.

    Новости SMI.FM