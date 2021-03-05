Представители ВОЗ назвали возможную дату окончания пандемии коронавируса

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали возможную дату окончания пандемии коронавируса, сообщил сайт «Политика сегодня».

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия может завершиться в 2022 году.

«Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, в текущем году борьба с распространением опасной инфекции продолжится. Клюге добавил, что снятие ограничительных мер должно происходить крайне осторожно.