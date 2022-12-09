Здоровье 09 декабря 2022, 18:33 Представители Роспотребнадзора рассказали, зачем употреблять имбирь Представители Роспотребнадзора посоветовали употреблять имбирь для борьбы с тошнотой

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Имбирь является крайне полезным для здоровья растением. Представители Роспотребнадзора рассказали, для чего стоит употреблять его в пищу. Об этом сообщил Petrograd.

Специалисты пояснили, что имбирь помогает в борьбе с тошнотой. Кроме того, он благоприятно сказывается на работе кишечника, а также обладает противовоспалительным действием. Растение стоит употреблять при простуде, так как он стимулирует иммунитет.

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Есть можно как свежий корень, так и порошок из него. Он является отличной добавкой в чай и выпечку. Кроме того, из имбиря можно делать маринады и соусы.

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