Представители Роспотребнадзора рассказали, с помощью какой еды можно снизить риск диабета

Эксперты петербургского Управления Роспотребнадзора рассказали, какая еда может предотвратить риск развития диабета. По их словам, шампиньоны являются отличным продуктом для профилактики заболевания. Об этом сообщили «Невские новости».

Шампиньоны обладают низким гликемическим индексом, благодаря чему являются хорошей профилактикой нарушений баланса сахара.

«Шампиньон — низкокалорийный продукт, в 100 граммах которого содержится 4,3 грамма белка, всего один грамм жира и 0,1 грамма углеводов. Его пищевая ценность — 27 ккал/100 граммов. Благодаря низкой калорийности гриб часто используют в рецептах диетического питания. Белок быстро усваивается, и чувство сытости сохраняется надолго», — рассказали эксперты.

Они подчеркнули, что грибы также являются хорошей альтернативой мясу. Их стоит употреблять два-три раза в неделю. Количество этих продуктов в день не должно превышать 150–200 граммов.