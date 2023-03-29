Здоровье 29 марта 2023, 12:08 Представители Роспотребнадзора рассказали о пользе жиров Представители Роспотребнадзора посоветовали употреблять насыщенные жиры

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Некоторая жирная пища может быть крайне полезна для организма. В рамках проекта «Здоровое питание» представители Роспотребнадзора рассказали, какую богатую жирами пищу стоит добавить в рацион. Об этом сообщили Nation News.

По словам специалистов, очень полезными являются насыщенные жиры. Они присутствуют в составе продуктов животного происхождения. Такие вещества содержатся в молочных продуктах, птице, яйцах.

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«Насыщенные жиры нужны организму — именно они служат „кирпичиками“ клеточных мембран», — подчеркнули представители ведомства.