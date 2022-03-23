Представители Роспотребнадзора посоветовали употреблять чечевицу и красный перед для здоровья суставов

Продукты способны оказывать значительное влияние на здоровье человека. Чтобы суставы оставались здоровыми, эксперты Роспотребнадзора посоветовали употреблять чечевицу и красный перец. Об этом сообщили Nation News.

Специалисты подчеркнули, что подобные продукты обладают противовоспалительным эффектом. Подобными свойствами обладают кукурузные отруби и семена чиа.

«Этот эффект связан с тем, что у нас нормализуется микробиота (состав бактерий) желудочно-кишечного тракта, который занимается регуляцией иммунного ответа», — сообщили в Роспотребнадзоре.