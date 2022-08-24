Представители Роспотребнадзора посоветовали давать детям какао на завтрак

На завтрак детям стоит давать не чай или кофе, а какао. Все дело в том, что данный напиток содержит себе большое количество калорий. Такой информацией поделились представители Роспотребнадзора. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сайт ведомства.

Перед походом в школу дети должны плотно поесть. Первый прием пищи должен состоять из горячего блюда. Подойдет каша или яичница. А вот в качетсве напитка школьникам стоит давать какао. Все дело в том, что калорийность продукта можно сравнить с калорийностью сыра. Кроме того, представители ведомства напомнили, что детей необходимо кормить пять раз в сутки. Промежутки между приемами пищи должны составлять четыре-пять часов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, каким напитком можно заменить кофе. По ее словам, подойдет чай или какао с добавлением цикория или ячменного кофе. Такие напитки обладают не меньшим тонизирующим эффектом.