Здоровье 03 февраля 2023, 17:12 Представители Роскачества рассказали о полезной альтернативе кофе Представители Роскачества посоветовали пить цикорий из-за его полезных свойств Unsplash

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Цирокий является крайне полезным напитком. Он может стать хорошей альтернативой кофе. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Цикорий помогает создать благоприятную микрофлору в кишечнике благодаря пребиотикам. Кроме того, он является источником витаминов группы В, каротина, органических кислот и макроэлементов. Также напиток способен усилить иммунитет и помешать развитию дисбактериоза.

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Цикорий способен понизить давление, вывести из организма вредные вещества, избавить печень от токсинов.

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Специалисты посоветовали напиток людям, которые страдают сахарным диабетом или имеют повышенный уровень сахара в крови. Благодаря цикорию можно избавиться от лишнего веса, а также облегчить симптомы панкреатита или цирроза печени. Выпивать его стоит в том числе для того, чтобы стабилизировать работу сердца.