Здоровье 03 апреля 2023, 17:31 Представители Роскачества назвали наиболее полезный мармелад

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Представители Роскачества проанализировали мармелад разных марок и обнаружили, что заявленному составу отвечают лишь восемь из 27. «ФедералПресс» рассказал, какому мармеладу стоит отдать предпочтение.

В ходе анализов представители ведомства установили, что в мармеладе Hippo Bondi & Friends, MixBar, Babyfox и Mamba нет заявленных витаминов. При этом в мармеладе Piratmarmelad и «ВкусВилл» нашли краситель, который при этом не был заявлен в составе. Кроме того, во многих марках обнаружили несоответствие в количестве углеводов.

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Лучшие результаты показали марки «Ухты-шки!», Crazy Party, Fruit-tella, «ЛЕНТА Kids», KrutFrut, «Марми», Mayama и «Левушка».