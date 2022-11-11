Здоровье 11 ноября 2022, 02:27 Представители Минздрава рассказали, за какими процедурами иностранцы прилетают в Россию

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Многие иностранцы приезжают в Россию, чтобы обратиться за медицинскими услугами. Представители Минздрава рассказали, какие процедуры являются самыми востребованными среди жителей других стран. Об этом сообщил «Абзац».

В ведомстве отметили, что в регионах у иностранцев большой популярностью пользуются профилактические комплексные осмотры, а также акушерство и гинекология. Также многие приезжают в Россию для того, чтобы вылечить зубы или выпрямить их. Популярными направлениями являются ортопедия и имплантология, офтальмология и педиатрия.

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«При этом наиболее популярными профилями оказания медицинской помощи иностранным гражданам в федеральных медицинских центрах в 2021 году стали онкология, радиология и радиотерапия, офтальмология, травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия и нейрохирургия», — рассказали в Минздраве.

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