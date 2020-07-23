Представители Минздрава назвали регионы РФ с наибольшим числом здоровых детей

Отмечается, что по информации за прошлый год самые крепкие дети живут на Магадане.

«Наибольшая доля школьников первой и второй групп здоровья проживает в Магаданской области (95,1%), Республике Тыва (95%), Севастополе (94,6%), Чечне (92,7%) и Бурятии (90,8%)», — рассказали сотрудники ведомства.

Антирейтинг возглавили учащиеся Ненецкого автономного округа, здесь всего около 64% здоровых детей. Помимо прочего, в список вошли Ингушетия (67,3%), Ярославская (73,3%), Смоленская (74,6%) и Нижегородская (76,4%) области, пишет сайт Ura.ru.

В целом по стране больше всего зафиксировано школьников со второй группой здоровья. Их 8,86 миллиона человек. Детей со второй группой в РФ 3,86 миллиона.

Есть пять групп здоровья. К первой относят детей без хронических заболеваний, ко второй — с функциональными отклонениями. Третью группу дают тем, кто имеет хронические заболевания. В четвертой группе хроники с нарушением общего состояния, а в пятой — дети с ограниченными возможностями здоровья.