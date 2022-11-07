Представитель ВОЗ в России назвал причину невозможности подобрать вакцину от ВИЧ | 360°

Здоровье 07 ноября 2022, 11:43 Представитель ВОЗ в России назвал причину невозможности подобрать вакцину от ВИЧ Представитель ВОЗ Вуйнович: ВИЧ демонстрирует огромную скорость мутации РИА "Новости"

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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) очень живуч и подвержен разнообразным мутациям. Эта особенность инфекции не позволяет подобрать эффективную вакцину, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович ТАСС.

«Мы недооцениваем возможность РНК-вирусов быстро меняться. Я хочу сказать про вирус ВИЧ и СПИД. РНК вируса ВИЧ тоже быстро меняются», — сказала она.

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По словам Вуйнович, до сих пор вирусологи не могут подобрать устойчивую вакцину из-за способности к изменениям.

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«До сих пор мы не можем найти вакцину, потому что его практическая способность к мутации и адаптации такая быстрая, что это не позволяет сделать хорошую и устойчивую вакцину», — подчеркнула представитель ВОЗ Вуйнович, отметив, что с коронавирусом такого не происходит.

Новый штамм ВИЧ, который обнаружили в Западной Европе, не столь заразен по сравнению со старыми вариантами вируса. Исследователи делают ошибки, прогнозируя потенциальную опасность мутаций без учета социальных факторов, сообщил в интервью RT руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН и РАМН Вадим Покровский.