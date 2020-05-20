    20 мая 2020, 13:30

    Представитель ВОЗ: ситуация с коронавирусом стабилизировалась в России

    Дарья Морозова

    Распространение коронавируса в России замедлилось. Так считает официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом сообщил ТАСС.
    Представитель ВОЗ: ситуация с коронавирусом стабилизировалась в России

    «Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — рассказала эксперт.

    По данным сайт Ura.ru, она уточнила, что пока необходимо продолжать соблюдение всех мер профилактики: мытье рук, социальное дистанцирование, проведение тестов. Также Вуйнович отметила важность соблюдения самоизоляции и отслеживания всех контактов с инфицированными. По ее словам, Россия находится только на полпути к финишу.

    Роспотребнадзор выпустил рекомендации, призванные не допустить распространения коронавируса в банях и саунах. Ведомство советует измерять температуру у сотрудников и посетителей, закрыть бассейны и продавать еду в ланч-боксах. Обслуживать клиентов предлагается по предварительной записи, из расчета 1,5 квадратных метров в зоне отдыха на посетителя. Во всех помещениях кроме парильни необходимо нанести на пол разметку для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.