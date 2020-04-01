Представитель ВОЗ считает необходимым делиться опытом в борьбе с коронавирусом

Китай, Сингапур, Южная Корея и Япония уже поделились своим опытом в борьбе с инфекцией. Он достаточно разный. По словам Вуйнович, у каждой страны есть свой контекст, социально-экономический, культурный.

Представитель ВОЗ считает, что надо опираться на опыт коллег, но не повторять их ошибок. Необходимо использовать то, что сработало.