Представитель ВОЗ решил привиться от ковида в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович решила пройти вакцинацию от коронавируса на российской территории. Прививку она сделает сразу же после появления такой возможности.

«Да, конечно, я планирую вакцинироваться сразу, когда это будет возможно. Да [, в России]», — заявила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что в течение последних 20 дней в России наблюдается снижение уровня заболеваемости ковидом. При этом количество новых случаев она назвала все равно высоким. Представитель ВОЗ призвала не расслабляться и соблюдать все санитарные нормы. По ее словам, заражение человека от человека дает потенциальную возможность мутаций.

«Тогда возможно ожидать и таких мутаций, которые будут иметь отрицательное влияние: или просто поменяется поведение вируса, или он станет более заразным, или, возможно, он даже сможет влиять на клиническую картину заболевания», — пояснила Вуйнович.

За все время пандемии в России зафиксировали 3 633 952 случая заражения коронавирусом. Вылечить удалось уже 3 027 316 человек. Скончались после инфицирования 67 220 пациентов.