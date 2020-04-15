Представитель ВОЗ рассказала о важности карантина
Рост эпидемии коронавируса может привести к тяжелым последствиям — рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По ее словам, увеличение количества случаев заболевания создает нагрузку на систему здравоохранения. В итоге врачам будет сложно оказывать помощь большому количеству пациентов с двусторонней пневмонией, что повлечет за собой увеличение летальных исходов.
«Надеемся, что меры, принятые в Москве, ограничат контакт между людьми, которые и являются главным источником эпидемии», — заключила Вуйнович.