Представитель ВОЗ рассказала, когда все страны узнали о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения получила информацию о вспышке коронавируса от Китая 31 декабря, 5 января она была доведена до всех стран. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«У нас попала первая информация через систему Международных санитарных правил, которые обязательны для всех стран мира, 31 декабря. Практически 5 января все было передано всем странам мира тоже через эту систему. Она работает круглосуточно. Все страны, все государства-члены имеют доступ к этому», — сказала Мелита Вуйнович в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Вуйнович рассказала, что существует детальная хронология всего, что было сделано после того, как стало известно о коронавирусе. Представитель ВОЗ еще раз подчеркнула, что вся информация доступна.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила ее пандемией. Сейчас по всему миру число зараженных превышает 6,8 миллиона человек.

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение эффективность ВОЗ в реагировании на кризис. Он заявил, что Штаты приостанавливают финансирование организации. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что страна намерена последовать примеру США. По его мнению, ВОЗ следует работать без идеологической подоплеки.