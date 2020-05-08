Представитель ВОЗ оценила вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией

«Иммунитет значит, что лейкоциты запомнили то странное, что пришло, сделали запас определенных t- и b-лимфоцитов, которые к определенному моменту, когда враг снова попадает в организм, активизируются и убивают его», — пояснила Вуйнович.

Сейчас же у людей есть резистентность, другими словами неспецифический иммунитет. Это способность человеческого организма ответить на проникновение того или иного микроорганизма, будь то вирус или бактерия.

Однако это не значит, что у людей достаточно антител, чтобы они быстро среагировали при очередной попытке вируса проникнуть в организм.