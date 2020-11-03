Представитель ВОЗ оценил ситуацию с СОVID-19 в мире как критическую

«В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми», — процитировала члена ВОЗ «Газета.ru».

Вуйнович уточнила, что темпы инфицирования СОVID-19 продолжают ускоряться. Вместе с тем количество новых случаев смерти в последнее время остается сравнительно стабильным.

Согласно последней официальной информации, в мире коронавирусом заразились 46,8 миллиона человек. Выздоровели 31,3 миллиона. Скончались более 1,2 миллиона пациентов.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн подчеркнул, что в сложившейся эпидемиологической ситуации сложно делать прогнозы, потому что существуют различные внешние факторы, которые окажут влияние на развитие пандемии. Речь идет о том, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры и насколько скоро в стране начнется вакцинация от COVID-19.