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    03 ноября 2020, 13:17

    Представитель ВОЗ оценил ситуацию с СОVID-19 в мире как критическую

    Полина Петрова

    Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с коронавирусом в мире как тяжелую. По ее словам, мир переживает критический этап пандемии, пишет ТАСС.
    Представитель ВОЗ оценил ситуацию с СОVID-19 в мире как критическую

    «В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми», — процитировала члена ВОЗ «Газета.ru».

    Вуйнович уточнила, что темпы инфицирования СОVID-19 продолжают ускоряться. Вместе с тем количество новых случаев смерти в последнее время остается сравнительно стабильным.

    Согласно последней официальной информации, в мире коронавирусом заразились 46,8 миллиона человек. Выздоровели 31,3 миллиона. Скончались более 1,2 миллиона пациентов.

    Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн подчеркнул, что в сложившейся эпидемиологической ситуации сложно делать прогнозы, потому что существуют различные внешние факторы, которые окажут влияние на развитие пандемии. Речь идет о том, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры и насколько скоро в стране начнется вакцинация от COVID-19.