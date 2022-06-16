Представитель Роспотребнадзора посоветовал не употреблять продукты с антибиотиками

Не стоит употреблять продукты с высоким содержанием антибиотиков, так как в организме может выработаться устойчивость к подобным веществам. Подобным мнением поделился специалист Референс-центра Роспотребнадзора Алексей Чернышков. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист подчеркнул, что из-за употребления подобных продуктов в организме могут накапливаться антибиотики. Из-за этого могут возникать аллергия. При этом во время бактериальных инфекций лечение становится менее эффективным, передало РИА ФАН.