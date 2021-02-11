Представитель комиссии Мосгордумы объяснил, почему в столице не отменяют масочный режим

Председатель комиссии Московской городской думы по законодательству Александр Семенников в эфире радио «Говорит Москва» объяснил, почему в столице не отменяют масочный режим, как это сделали в Удмуртии и Чечне.

По его словам, хоть показатели заболеваемости и улучшаются, говорить о снятии этих мер пока рано. Семенников подчеркнул, что власти города и оперативный штаб ежедневно мониторят ситуацию.

«Для того, чтобы принимать такие достаточно радикальные решения, как отмена ношения масок, необходимо выполнение всех требований Роспотребнадзора, которые состоят и в количестве инфицированных, в количестве свободных коек, в количестве выздоровевших», — пояснил председатель комиссии.

Как он заметил, в целом по стране, а вместе с тем и в столице цифры стабилизируются. При этом ситуация в Москве отличается от ситуации в Удмуртии. В городе больше население, немало приезжих, а население ведет более активный образ жизни.