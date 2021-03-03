Предсказывающий тяжесть COVID-19 «калькулятор» разработали в России

Прогнозный «калькулятор», предсказывающий тяжесть коронавирусной инфекции, разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

Она пояснила, что новая система работает на основе машинного обучения. Прогноз, как будет протекать заболевание, «калькулятор» делает в первые дни после заражения. Точность данных составляет 90%.

«ФМБА разработало прогнозный „калькулятор“ на основе машинного обучения, который позволяет в первые дни заболевания, когда еще все хорошо у человека, <…> предсказать, что в конце первой недели он заболеет тяжело», — привела слова Скворцовой «Газета.ru».

Руководитель ФМБА отметила, что прогнозный «калькулятор» выложат в открытый доступ на следующей неделе.

Скворцова заявила, что необходимо привить 25% населения России в ближайшие два месяца, чтобы не допустить третьей волны пандемии. Она отметила, что угроза нового роста заражений сохраняется, чтобы этого не допустить, необходимо проводить прививочную кампанию усиленными темпами. Если ее растянуть до мая, то привить потребуется 30% населения.