Доктор Мясников объяснил, как предсказать инсульт

Инсульт не может появиться просто так. Нарушения кровоснабжения начинаются за много лет до того, как происходит сам инсульт. Чтобы его избежать, стоит придерживаться некоторых правил. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Что инсульт, что инфаркт не случаются на ровном месте. Они начинаются за много лет до того, как катастрофа произошла. Контролируйте вес, сахар крови, холестерин, тогда все будет хорошо», — заявил Мясников в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

Он добавил, что инсульт может быть ишемическим или геморрагическим. В первом случае кровь перестает поступать к головному мозгу, а во втором — происходит кровоизлияние внутри мозга. По словам врача, к инсульту приводит неправильный образ жизни, который многие ведут еще с молодости.

«Если у тебя повышенный сахар, давление, ты не лечишься, если огромное брюхо, может быть инсульт», — отметил Мясников.

Он подчеркнул, что к инсульту может привести лишний вес, высокое давление и бесконтрольный прием гормональных препаратов.