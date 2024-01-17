Здоровье 17 января 2024, 17:38 Председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Лисовец: диспансеризация увеличивает продолжительность жизни

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Председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, что в 2023 году количество горожан, решивших пройти диспансеризацию, стало в три раза больше, чем еще три-четыре года назад.

Лисовец считает, что именно на вопросе диспансеризации следует сосредоточить все усилия здравоохранения в ближайшие годы.

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«Продолжительность жизни невозможно сколь-либо значимо увеличить только за счет строительства новых стационаров или наращивания объемов высокотехнологичной помощи. Она может существенно увеличиться только за счет предотвращения развития заболеваний», — сказал он.

Лекарственное обеспечение пациентов-льготников также играет существенную роль в продолжительности жизни.