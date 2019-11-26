Ученые назвали группу крови наименее предрасположеную к раку

СМИ: больницы вдвое увеличили закупки лекарств от онкологии Подробнее

Специалисты проанализировали данные нескольких тысяч медицинских карт за 25 лет.

Полученные данные показали, что чаще всего онкологические заболевания возникали у пациентов с первой группой крови.

Ученые подчеркнули, что риск развития онкологических патологий можно снизить, если придерживаться здорового образа жизни. Отмечается, что риск развития рака наиболее повышают табак и алкоголь.

Ранее стало известно, что за январь–сентябрь 2019 года российские больницы потратили на противоопухолевые препараты 60,7 миллиарда рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (26,2 миллиарда).