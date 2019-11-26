  • Ученые назвали группу крови наименее предрасположеную к раку

    26 ноября 2019, 02:35

    Ирина Нагайникова

    Шведские ученые из Каролинского института установили, что люди со второй группой крови имеют наименьший риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
    Ученые назвали группу крови наименее предрасположеную к раку

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    Специалисты проанализировали данные нескольких тысяч медицинских карт за 25 лет.

    Полученные данные показали, что чаще всего онкологические заболевания возникали у пациентов с первой группой крови.

    Ученые подчеркнули, что риск развития онкологических патологий можно снизить, если придерживаться здорового образа жизни. Отмечается, что риск развития рака наиболее повышают табак и алкоголь.

    Ранее стало известно, что за январь–сентябрь 2019 года российские больницы потратили на противоопухолевые препараты 60,7 миллиарда рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (26,2 миллиарда).