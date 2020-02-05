Предрасположенность к псориазу оказалась у каждого третьего россиянина

Псориаз — хроническое воспалительное заболевание кожи. Чаще всего от него страдают взрослые. Но ученые выяснили, что у каждого третьего россиянина есть предрасположенность к этой болячке на генетическом уровне.

В основном псориаз появляется из-за гена HLA-C. Он отвечает за распознавание чужих и своих клеток организма. Когда в гене происходят мутации, начинаются сбои, а иммунная система нападает на собственные клетки кожи.

«Около 31,1% из них (россиян — прим. ред.) имеют хотя бы один вариант гена HLA-С, повышающий риск псориаза в три-пять раз», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования медико-генетического центра Genotek.

В России от псориаза страдают от 1 до 5% населения. Наибольшую роль в развитии этого заболевания играет наследственность, а болеют чаще всего взрослые.

«Кроме того, известно, что к факторам риска относятся стрептококковые инфекции, курение, ожирение и стресс», — подчеркивают специалисты.

Как отметил гендиректор центра Валерий Ильинский, некоторые вещи ухудшают течение псориаза. Например, плохо влияют курение, злоупотребление алкоголем и определенные препараты. Свою предрасположенность к псориазу можно проверить генетическим тестом.

Ранее российская певица Сати Казанова призналась, что болеет псориазом. Она заявила, что научилась жить с этой болезнью и «не парится».