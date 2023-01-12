Здоровье 12 января 2023, 22:19 Предотвращающие рак вещества обнаружились в обычных продуктах

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Исследователи из Университета имени Адама Мицкевича выяснили, что в обычных продуктах содержатся уникальные вещества, которые предотвращают развитие рака. Об этом сообщило РИА «Новости».

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«ПолитЭксперт» уточнил, что это такие вещества, как томатин, соламаргин, соласонин, чаконин и солаин. Ученые в ходе исследования пришли к выводу, что эти биологически активные соединения способны выступить в качестве лекарства против онкологических заболеваний. Соланин оказался наиболее эффективным из пяти перечисленных веществ. Он содержится в ботве, плодах и кожуре картофеля.