Предновогодние диеты признали опасными

Нельзя голодать перед праздником, как это любят делать девушки в мечтах влезть в новогоднее платье. Они садятся на жесткие диеты или вовсе ничего не едят.

«Но этого делать ни в коем случае не стоит. Потому что после того, как девушка неделями ничего не ела, она садится за новогодний стол и ест жирную пищу», — предупредила специалист.

Такое поведение — удар по печени, поджелудочной железе и микрофлоре. Уже спустя несколько часов после приема пищи очень сильно раздуется живот.

«Женщина начинает выглядеть еще хуже, чем до того, как она начала худеть для этого платья», — рассказала Дюваль.

Поэтому лучше всего делать разгрузочные дни после празднования Нового года. Тогда мы поможем организму вывести шлаки и избавить его от токсинов.

На новогодний стол обязательно нужно поставить овощную нарезку. К тому же праздничный ужин следует начинать с 50 граммов овощей. Это растительная клетчатка, она поможет сократить потребление вредной пищи.

Во время празднования Нового года ни в коем случае нельзя слишком много есть. Необходимо контролировать себя, потому что самое большое количество отравлений после праздника связано именно с перееданием и неправильным сочетанием пищевых продуктов.

Составление меню на Новый год — важное занятие, считает диетолог. Его нужно сделать рыбным или мясным. В противном случае человек начнет есть все подряд: колбасу, рыбу, мясо. В таком случае организму трудно переварить столько разных жиров, поэтому пища будет гнить в желудке.

Помимо этого, важно также ограничиться в газированных напитках, особенно их нельзя смешивать с алкоголем. Лучше отдать предпочтение домашним компотам. А еще врач считает, что новогодний стол должен быть вообще без сладкого. Вкусности лучше оставить на следующий день.