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    24 июня 2022, 20:32

    Кардиолог Шляхто назвал симптомы предынфарктного состояния

    Дарья Морозова

    Кардиолог Евгений Шляхто перечислил признаки, которые могут говорить о приближающемся инфаркте. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным РИА ФАН, такими симптомами являются давящая или жгучая боль в груди и одышка. Также на инфаркт могут указывать слабость и жар. В некоторых случаях возможна потеря сознания.

    «Самый важный симптом — это боль. Чаще всего она локализуется в области грудины и носит сжимающий, давящий или жгучий характер», — заключил Шляхто.