Кардиолог Шляхто назвал симптомы предынфарктного состояния

Кардиолог Евгений Шляхто перечислил признаки, которые могут говорить о приближающемся инфаркте. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, такими симптомами являются давящая или жгучая боль в груди и одышка. Также на инфаркт могут указывать слабость и жар. В некоторых случаях возможна потеря сознания.

«Самый важный симптом — это боль. Чаще всего она локализуется в области грудины и носит сжимающий, давящий или жгучий характер», — заключил Шляхто.