Правительство выделило на поддержку медиков 26 млрд рублей

Она уточнила, что теперь сам порядок выплат изменился. Деньги проходят в качестве специальных социальных выплат через Фонд социального страхования. Ведомство будет ориентироваться на данные, которые представят больницы.

Голикова особо отметила, что если выделенных денег не хватит, то власти регионов должны немедленно сообщить об этом в Минтруд и представить необходимые расчеты для принятия решений о дополнительном выделении средств.

«Но по предварительным данным, которые у нас есть, средств, предусмотренных на выплаты медицинским работникам, достаточно», — подчеркнула она.

Как сообщило Ura.ru, вице-премьер пообещала, что деньги положены студентам-медикам, привлеченным для работы с зараженными коронавирусом. Каждый из них получит по 10 тысяч рублей за ноябрь и декабрь. В регионы выделенные средства должны прийти до 15 декабря.