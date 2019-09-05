Правительство выделит деньги на закупку иностранных лекарств для детей

Правительство разрешило выделить деньги на лекарства, не продающиеся в России. Их получат дети, болеющие хроническими недугами. Выпуск медикаментов планируют наладить к 2023 году.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей с хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами. По его словам, многие медикаменты типа свечей, сиропов или растворов, не производятся на территории России, поэтому заказывать их нужно из-за рубежа.

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Документ, подписанный премьером, позволил уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу быстро купить и поставить в России такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, клобазам и мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся.

Правительство решает задачу — до конца 2023 года наладить выпуск всех необходимых препаратов, чтобы обеспечить детей обезболивающими. Поэтому выделение денег на иностранные лекарства — временная мера.