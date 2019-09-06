Правительство выделило 26 млн рублей на импортные лекарства для детей

Минздрав сделает жизненно важные лекарства доступнее Подробнее

Средства на приобретение препаратов были выделены из резервного фонда. Закупкой и ввозом лекарств будет заниматься «Московский эндокринный завод», чьи затраты будут возмещены из выделенных денег.

«Это (распоряжение — прим. ред.) позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям, а врачи смогут назначать такие препараты», — пояснил Медведев.

Речь идет о 11,2 тысячи упаковок различных препаратов, на приобретение которых понадобится 26,1 миллиона рублей. Премьер-министр поручил Минпромторгу проконтролировать закупку и предоставить доклад о проделанной работе до 1 февраля 2020 года.

После начала поставок медики получат такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам, а также клобазам. Все они не производятся на территории России, но крайне необходимы детям с хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами.

Медведев подчеркнул, что на данный момент решается вопрос о начале производства подобных препаратов в стране. Ожидается, что наладить выпуск получится до 2023 года.