  • Правительство выделило 26 млн рублей на импортные лекарства для детей

    06 сентября 2019, 11:51

    Александра Ломейко, Дарья Бунякова

    Власти России выделили 26 миллионов рублей на закупку лекарств, которые не производятся на территории страны. С их помощью медики смогут помочь детям с хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил «Интерфакс».
    Правительство выделило 26 млн рублей на импортные лекарства для детей

    Минздрав сделает жизненно важные лекарства доступнее

    Подробнее

    Средства на приобретение препаратов были выделены из резервного фонда. Закупкой и ввозом лекарств будет заниматься «Московский эндокринный завод», чьи затраты будут возмещены из выделенных денег.

    «Это (распоряжение — прим. ред.) позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям, а врачи смогут назначать такие препараты», — пояснил Медведев.

    Речь идет о 11,2 тысячи упаковок различных препаратов, на приобретение которых понадобится 26,1 миллиона рублей. Премьер-министр поручил Минпромторгу проконтролировать закупку и предоставить доклад о проделанной работе до 1 февраля 2020 года.

    После начала поставок медики получат такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам, а также клобазам. Все они не производятся на территории России, но крайне необходимы детям с хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами.

    Медведев подчеркнул, что на данный момент решается вопрос о начале производства подобных препаратов в стране. Ожидается, что наладить выпуск получится до 2023 года.