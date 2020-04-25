Правительство утвердило список больниц, которые перепрофилируют для борьбы с COVID-19 в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список медицинских организаций, которые перепрофилируют в регионах. Они станут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.

Постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

«Речь идет о медучреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также о частных клиниках. Их мощности задействуют для оказания качественной и своевременной помощи гражданам», — сказано в документе.

Перепрофилирование медучреждений будет проходить в 28 регионах России. В их числе Московская область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Чувашия и Приморье. Это позволит увеличить количество коек для пациентов с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на него почти на пять тысяч — в стране появится 4981 койка.

Организовывать перепрофилирование клиник будут в соответствиями с требованиями Минздрава страны к осуществлению медицинской деятельности, которая направлена на профилактику, диагностику и лечение COVID-19. В таких клиниках станет работать персонал, который прошел специальное обучение для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции.

По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировали 74 588 случаев заражения, из них 5966 заболели COVID-19 за последние сутки. За все время пандемии в стране погиб 681 пациент, еще 6250 — выздоровели. Больше всего случаев заражения с Москве — там диагноз подтвердили у 39 509 человек, из которых у 2612 коронавирус выявили за последние сутки.