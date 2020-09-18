Правительство урежет бюджет на закупку препаратов от редких заболеваний

Правительство с 2021 года сократит бюджет на закупку лекарств от редких заболеваний. В течение двух лет программа Минздрава «14 высокозатратных нозологий» недополучит около 19,5 миллиарда рублей.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год, в период по 2023 год ассигнования сократятся на сумму чуть больше 19,5 миллиарда рублей. Это говорит о том, что ежегодно бюджет будет уменьшатся в среднем на 6,5 миллиарда рублей. Это составляет 12%, пишет РБК.

Лекарства для высокозатратных нозологий закупают в рамках программы Минздрава «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях». В 2019 году на препараты и иные межбюджетные трансферты потратили 56,09 миллиарда рублей, а в 2020-м запланировано пустить на эти цели 54 миллиарда рублей.

Пациенты с другими заболеваниями получают лекарства за счет средств региональных бюджетов. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отметил, что программу «14 высокозатратных нозологий» открыли в том числе из-за того, что регионы не могут предоставить необходимые препараты.

«Пациентские организации давно выступают за увеличение бюджета программы, сейчас же речь идет о том, что он, наоборот, сокращается. Но исключить пациентов из программы невозможно, поэтому Минздрав будет оказывать давление на фармкомпании с целью удешевления препаратов», — заявил Саверский.

Он добавил, что весь бюджет программы не всегда расходуется. По его словам, если не включать в список новые нозологии и на 6,5 миллиарда рублей «продавливать» фармкомпании, то больных можно обеспечить лекарствами.