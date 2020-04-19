Правительство России выделило более 270 миллионов рублей на препарат для детей с тяжелой патологией

Также в документе говорится, что Минздрав обязан не позднее пяти рабочих дней после получения от предприятия соответствующего заявления выдать разрешение на ввоз лекарства.

Закон о госзакупке незарегистрированных лекарств начнет действовать с 1 марта. Он дает право по решению врачебной комиссии приобретать препараты за границей. Также в документе прописаны понятие «взаимозаменяемых лекарственных препаратов» и формула, по которой будет назначаться цена по госзакупкам.

Ранее в России одобрили незарегистрированный препарат гидроксихлорохин, который в Китае используется для лечения больных коронавирусом. Установлено, что он ничем не отличается по безопасности от российских аналогов.